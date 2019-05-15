Olay, dün sabah saatlerinde, Kırkağaç Ovası’ndaki Ova Camii Mevkii’nde meydana geldi. Süleyman Kozacı (39), eşi Ayşe Kozacı (38) ile birlikte bahçede çalışırken; çiftin çocuğu Mehmet Saki Kozacı (4) ise çevrede oynamaya başladı. Bir süre sonra gözden kaybolan çocuğu merak eden çift, çevreyi aradı.

Mehmet Saki Kozacı, Kozacı ailesinin bahçeyi sulamak için kullandığı, içi su dolu ve ağzı açık olan sondaj kuyusunda bulundu. Kendi imkanlarıyla çocuklarını kuyudan çıkartan çift, traktörle hastaneye götürmek için yola çıktı. Bu sırada sağlık ekiplerine durumu bildiren baba, yolda çocuğunu sağlık ekiplerine teslim etti. Kırkağaç Devlet Hastanesi’ne götürülen, durnan kalbi çalıştırılan Mehmet Saki Kozacı, bir süre sonra yaşamını yitirdi. Mehmet Saki Kozacı’nın cesedi daha sonra otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Otopsinin ardından, ailesi tarafından cenazesi teslim alınan Mehmet Saki Kozacı’nın minik bedeni, Kırkağaç ilçesine getirildi. Evinin önünde bir süre bekletilen cenaze helallik alınmasının ve dua edilmesinin ardından omuzlara alınarak Muradiye Camisi’ne getirildi.

Kırkağaç Belediye Başkanı AK Partili Yaşar İsmail Gedüz’ün de aralarında yer aldığı çok sayıda kişi cenaze namazına katıldı. Baba Süleyman Kozacı, musalla taşına konulan oğlunun cenazesinin başından ayrılmadı. Mehmet Saki Kozacı’nın cenazesi, ikindide kılınan namaz sonrası Kırkağaç İlçe Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.

DHA