Sondaj makineleri silindirinden uyuşturucu fışkırdı

Edinilen bilgiye göre, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlularla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, merkez Antakya ilçesinde faaliyet gösteren bir nakliyat şirketinde gümrükleme işlemi için bekleyen tırda uyuşturucu olduğu bilgisi alındı.

Ekiplerin tırda yaptığı aramada, araca yüklü su kuyusu sondaj makinelerinin silindir kısımlarına gizlenmiş 1 milyon 408 bin adet uyuşturucu captagon hap ele geçirildi.

"Akrep" ve "Rüzgar" isimli narkotik köpeklerinin de katıldığı operasyonda, Suriyeli 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu hapların, Suudi Arabistan’a götürülmek istendiği öğrenildi.

CAPTAGON NEDİR?

Captagon, sentetik bir uyuşturucu türüdür. Önceleri Almanya’da yasal olarak üretilen bu maddenin üretimi, suistimalinin artması üzerine durdurulmuştur. Üretiminin durdurulmuş olmasıyla birlikte yasal olmayan yollardan yüksek kazanç elde etmek için kaçak olarak üretilmeye başlanmıştır.

Piyasaya 'captagon' ticari adıyla sürülen ve etken madde olarak 'fenetylline' içeren bu uyuşturucunun özellikle Arap ülkelerinde kullanımı yaygındır. Direkt beyne etki ederek sinir sistemini harap eder. Kullanıldığında kalp ritmi hızlanır, vücut ısısı artar, solunum hızlanır, kan basıncı yükselir. Aşırı kullanımda depresyon, uzun süreli uyuşukluk, uyku bozukluğu, kalp ve damar zehirlenmesi görülür.