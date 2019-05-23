Soner Arıca single kapağını astrolojiye göre paylaştı

Soner Arıca, sevenlerine sürpriz olan paylaşımı ile ilgili olarak, “Aslında bu gibi paylaşımlar için son haftaya kadar beklerim, ama astrolojiye göre Merkür Güneş’in kalbinde yer aldı.

'İLK DEFA ERKEN PAYLAŞMAK İSTEDİM'

Benim doğum haritamda da öyle. Böyle olunca güzel dileklerimle birlikte single kapağımı ilk defa erken paylaşmak istedim” dedi.