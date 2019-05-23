Soner Arıca single kapağını astrolojiye göre paylaştı
Pop müziğin sevilen ismi Soner Arıca, 7 Haziran’da yayınlayacağı, söz ve müziği kendisine ait olan 'Kaç Kere' isimli yeni single’ının kapağını sürpriz bir şekilde 3 hafta öncesinden sosyal medyada yayınladı
Soner Arıca, sevenlerine sürpriz olan paylaşımı ile ilgili olarak, “Aslında bu gibi paylaşımlar için son haftaya kadar beklerim, ama astrolojiye göre Merkür Güneş’in kalbinde yer aldı.
'İLK DEFA ERKEN PAYLAŞMAK İSTEDİM'
Benim doğum haritamda da öyle. Böyle olunca güzel dileklerimle birlikte single kapağımı ilk defa erken paylaşmak istedim” dedi.