Magazin Soner Arıca yoğurt yaptı

Soner Arıca yoğurt yaptı

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Soner Arıca yoğurt yaptı

Soner Arıca, corona virüs nedeniyle eve kapandı. Salgını nedeniyle evde kaldığı süreçte sağlıklı beslenmeye çalışıyor.

09 Nisan 2020, Perşembe 09:08 Son Güncelleme:
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Soner Arıca, yediklerine dikkat ediyor. Spor yapmayı da ihmal etmeyen sanatçı, evde kendi yoğurdunu yaptı. Tarifi ablasından aldığını söyleyen Arıca; “Ablam çok güzel yoğurt yapar. Bir de aile içinde ‘Yoğurdum taş gibi oldu’ diye bize hava atar. Valla benim yoğurdum da taş gibi oldu” dedi. 

Kitap önerisi istedi

Arıca #evdekal hashtag’i ile yayınladığı videoda takipçilerine şöyle seslenmişti:

Evde zaman geçirmeye devam ediyoruz. Bu zamanın geliştirici olabilmesi için yardımınıza koşabilecek şeylerden biri de kitaplar. Ben size “Suç ve Ceza” yı öneriyorum. Sizden de bana yazarını belirterek, kitap önermenizi ve bu kitabı neden önerdiğinizi yazmanızı istiyorum. 4 - 5 gün içinde tüm yorumlarınızı okuyup, 5 kişiye kitap hediye edeceğim.


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