Soner Sarıkabadayı: Nikahtan önce doğmasından korkuyordum

Soner Sarıkabadayı, Kasım 2018’den beri aşk yaşadığı 2015 Kolombiya Güzeli Madelein Camelo Lopez ile Zekeriyaköy’deki villasında 10 kişinin katıldığı sade bir törenle evlendi. Oğulları Hasan Matias’a 8.5 aylık hamile olan Lopez’in gelinliği Raşit Bağzıbağlı, Soner Sarıkabadayı’nın smokin ise Derviş Bağzıbağlı imzası taşıyordu. Çiftin şahitliğini popçunun menajeri Selim Akar, arkadaşları Ayhan Demirok, Peyman Umay ve Tsunami Valiente yaptı.

Maskeli tören

Soner Sarıkabadayı nikah törenini sosyal medya hesabından canlı yayınlayarak hayranlarıyla paylaştı. Pandemiden dolayı törene katılamayan çiftin aileleri de her şeyi bu yayından takip etti. Sarıkabadayı “Oğlumuz Hasan Matias nikah kıyılmadan önce doğacak diye çok korktum. Eşim Maddie beni sürekli ‘Sakin ol, oğlumuz törenden sonraki günlerde dünyaya gelecek’ diye telkin etti. İmzalar atılırken bile yüreğim ağzımdaydı” dedi.

Posta'dan Suna Akyıldız'a konuşan Soner Sarıkabadayı çarpıcı açıklamalar yaptı: