Soner Sarıkabadayı: Nikahtan önce doğmasından korkuyordum
Şarkıcı Soner Sarıkabadayı, 8.5 aylık hamile sevgilisi Camelo Lopez ile nikah masasına oturdu. Pandemi nedeniyle Soner Sarıkabadayı’nın evinde gerçekleşen nikaha 10 kişi katıldı. Sarıkabada'yı Suna Akyıldız'a çarpıcı açıklamalar yaptı.
05 Ekim 2020, Pazartesi 07:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Soner Sarıkabadayı, Kasım 2018’den beri aşk yaşadığı 2015 Kolombiya Güzeli Madelein Camelo Lopez ile Zekeriyaköy’deki villasında 10 kişinin katıldığı sade bir törenle evlendi. Oğulları Hasan Matias’a 8.5 aylık hamile olan Lopez’in gelinliği Raşit Bağzıbağlı, Soner Sarıkabadayı’nın smokin ise Derviş Bağzıbağlı imzası taşıyordu. Çiftin şahitliğini popçunun menajeri Selim Akar, arkadaşları Ayhan Demirok, Peyman Umay ve Tsunami Valiente yaptı.
Maskeli tören
Soner Sarıkabadayı nikah törenini sosyal medya hesabından canlı yayınlayarak hayranlarıyla paylaştı. Pandemiden dolayı törene katılamayan çiftin aileleri de her şeyi bu yayından takip etti. Sarıkabadayı “Oğlumuz Hasan Matias nikah kıyılmadan önce doğacak diye çok korktum. Eşim Maddie beni sürekli ‘Sakin ol, oğlumuz törenden sonraki günlerde dünyaya gelecek’ diye telkin etti. İmzalar atılırken bile yüreğim ağzımdaydı” dedi.
Posta'dan Suna Akyıldız'a konuşan Soner Sarıkabadayı çarpıcı açıklamalar yaptı:
- Nikahı önce yapacaktık. Pandemi sebebiyle izin alacağımız yerler kapalıydı. Eşim Kolombiya vatandaşı olduğu için onun ülkesinden gelecek belgeleri de bekledik. Bu sebeple süreç uzadı.”
- Ailelerimizin bizi canlı yayından izlediği anlarda ikimiz de çok duygulandık. Pandemi bittiğinde hem Kolombiya hem de Mersin’de’ düğün yapacağız.
- Annem ve Maddie sık sık görüntülü konuşuyor. Eşim Türkçe öğrenmeye başladı. Annem çok sevdiği gelinine yemek tarifleri veriyor.
- Evlilikte huzur çok önemli. Ben eşimde önce huzuru buldum, sonra aşık oldum.
- Kalabalık bir aile olmak istiyoruz. Oğlumuz Hasan Matias sağlıkla doğsun, sonrasına bakacağız. Bir de kız gelirse şahane olur.