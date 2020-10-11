Soner Sarıkabadayı: Oğlum ağlarken ne yapacağımı şaşırdım

Soner Sarıkabadayı ile 2015 Kolombiya Güzeli Camelo Lopez, 5 yıl önce bir klip çekiminde tanışıp aşk yaşamaya başlamıştı. Çift, 3 Ekim’de Zekeriyaköy’deki evlerinde nikah masasına oturduklarında Lopez’in doğumuna sayılı günler kalmıştı. Oğulları Hasan Matias nikahtan 5 gün sonra dünyaya geldi. Soner Sarıkabadayı önceki gün hastaneden çıkarken “Hasan, babamın adı. ‘Matias’ ismini ise eşim seçti. İspanyolcada ‘Allah’ın hediyesi’ anlamına geliyor” dedi. Doğum sırasında eşini bırakmadığını söyleyen Soner duygu dolu anlar yaşadığını da sözlerine ekledi.

Takımdan çiçek geldi

Soner Sarıkabadayı “Oğlumu, ağladığı sırada kucağıma verdiler. Ne yapacağımı şaşırdım. ‘Bana veremezsiniz, çok küçük. Bir şey olmasın’ dedim. O derece korktum” dedi. Fanatik Galatasaraylı olan pop yıldızına kulüpten de bir jest geldi. 'En minik Aslan hoş geldin’ notu bulunan bir çiçek yollandı. Soner Sarıkabadayı bu yaz Mersin ve Kolombiya’da düğün yapacaklarını söyledi.