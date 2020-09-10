Soner Sarıkabadayı: Oğlum Türkiye'de doğacak
Kolombiya Güzellik Kraliçesi Camelo Lopez ile nişanlı olan şarkıcı Soner Sarıkabadayı baba oluyor. Hakan KIRARSLAN / POSTA
10 Eylül 2020, Perşembe 07:01 Son Güncelleme:
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Soner Sarıkabadayı’nın Kolombiyalı model sevgilisi Madelein Camelo Lopez hamile. Çiftin bir oğlu olacak. Bebeğine babasının adını (Hasan) vereceğini söyleyen şarkıcı, “Doğum yurtdışında mı gerçekleşecek?” sorusuna “Hayır. Hasan Türkiye’de, bu topraklarda dünyaya gelecek” yanıtını verdi. Eşinin de ikinci isim olarak Matias’ı seçtiğini belirtti.
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