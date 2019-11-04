Soner Sarıkabadayı, sevgilisini annesiyle tanıştıracak
Soner Sarıkabadayı, 1 yıl önce aşk yaşamaya başladığı 2015 Miss Kolombiya güzeli Madelein Lopez Camelo ile evlilik yolunda ilerliyor
Daha önce baba olma isteğini dile getiren şarkıcı, önümüzdeki günlerde sevgilisini ailesiyle tanıştırmak için Kahramanmaraş’a götürecek.
'Tarifi Zor'da başladı
Soner Sarıkabadayı ve Madelein Lopez Camelo aşkı 'Tarifi Zor' şarkısının klip çekiminde başlamıştı.
Ölümden dönmüştü
***Madelein Camelo Lopez, Nisan 2017’de Nevşehir-Ürgüp’te bir kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin yaralandığı balon kazasında ölümden dönmüş, yaralı olarak kurtulmuştu.
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