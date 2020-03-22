Pazar Postası Soner Sarıkabadayı ve Madelein Lopez'in planları suya düştü

Soner Sarıkabadayı ve Madelein Lopez'in planları suya düştü

Pazar Postası

Soner Sarıkabadayı ve Madelein Lopez'in planları suya düştü

Soner Sarıkabadayı, uzun bir süredir birlikte olduğu Kolombiyalı Madelein Lopez’le Kolombiya’da evlenme planı koronavirüs yüzünden suya düştü.

22 Mart 2020, Pazar 07:01 Son Güncelleme:
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Soner Sarıkabadayı, uzun bir süredir birlikte olduğu Kolombiyalı Madelein Lopez’e 14 Şubat’ta evlenme teklif etmişti. Sonrasında sevgilisini Adana’ya götürerek ailesiyle tanıştırmıştı. Mayısta evlenmeyi planlayan çift, Madelein Lopez’in ailesini görmek için nisanda Kolombiya’ya gidecekti.

Telefonla kız istedi

İlk düğünü de orada yapacaklardı. Ancak koronavirüs yüzünden planlar iptal oldu. Madelein Lopez, Soner Sarıkabadayı’yı tüm ailesiyle görüntülü konuşmada tanıştırdı. 1.5 ay sonra evlenecekler. Çift, karantina devam ederse nikahı Kolombiya’ya canlı yayınlayacak.


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