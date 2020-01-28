Soner Sarıkabadayı, uzun süredir aşk yaşadığı Madelein Lopez’le Vadistanbul’da objektiflere takıldı. Şarkıcı, muhabirlerin “Evlilik ne zaman?” sorusuna, “Bu işler kısmet, ne zaman olacağı belli olmaz” yanıtını verdi. Sarıkabadayı’nın Lopez’e 40 bin TL değerinde pırlanta yüzük aldığı da öğrenildi.

Madelein'den yüzük

Soner Sarıkabadayı uzun süren yalnızlığına Kasım 2018’de 2015 Kolombiya Güzeli Madelein Lopez Camelo ile nokta koymuştu. Şarkıcı 8 Aralık’ta 41 yaşına girdi. Çift, doğum gününü başbaşa kutladı. Madelein Lopez Camelo, Soner Sarıkabadayı’ya üzeri pırlantalarla süslü şık bir şövalye yüzük hediye etti. Bu yüzüğün fiyatı da tam 20 bin TL.

Ufukta nikah var

Bu ilişki evliliğe doğru gidiyor. Artık çoluk çocuğa karışıp baba olmak isteyen Soner Sarıkabadayı yakında sevgilisinin ailesiyle tanışacak. Türkiye’yi çok seven ve Türkçe konuşmaya başlayan Kolombiyalı gelin adayı; Nisan 2017’de Nevşehir Ürgüp’te 1 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin yaralandığı balon kazasında ölümden dönmüştü.



