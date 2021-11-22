Türkiye Songül Değirmenci'yi öldüren kişi cezaevinde korkunç halde bulundu

Songül Değirmenci'yi öldüren kişi cezaevinde korkunç halde bulundu

Türkiye

Songül Değirmenci'yi öldüren kişi cezaevinde korkunç halde bulundu

Samsun’da, Songül Değirmenci'yi evinde boğarak öldürdüğünü itiraf eden Nami Işık tutuklandıktan sonra gönderildiğini cezaevinde kendisini iple tavana astı.

22 Kasım 2021, Pazartesi 13:36 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Samsun’da, arkadaşlık kurduğu Songül Değirmenci'yi (44) evinde boğarak öldüren Nami Işık’ın (57), tutuklu bulunduğu cezaevinde kendisini iple tavana asarak intihar etti.

BİNADAN ÇIKAN ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

Olay, 17 Kasım günü Bafra ilçesi İsmet Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Songül Değirmenci'den haber alamayan yakınları, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese giden ekipler, kapısını çilingire açtırıp girdiği evde, Değirmenci'nin cansız bedeni ile karşılaştı. Değirmenci'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatan ekipler, saat 01.30 sıralarında binadan çıkan şüpheliyi tespit etti. Yapılan incelemede şüphelinin, Nami Işık olduğu belirlendi.

İTİRAF ETTİ, TUTUKLANDI

Kamu kurumunda çalıştığı öğrenilen Işık, iş yerinde yakalanarak, gözaltına alındı. Sorgusunda Değirmenci'yi boğarak öldürdüğünü itiraf eden Işık, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

İNTİHAR ETTİ

 Cumhuriyet Başsavcılığı’nın olayla ilgili soruşturması sürerken Nami Işık, dün gece kaldığı Bafra Kapalı Cezaevi'nde iple tavana asılı bulundu. İntihar ettiği belirlenen Işık’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.


Yazarlarımızdan
Banu Şen
Şanlıurfa’nın nar bahçesi: Karaköprü
Banu Şen
Hakan Çelik
Yılın otobüsü Türkiye'den
Hakan Çelik
Rauf Tamer
İki nokta
Rauf Tamer
Şirin Sever
Ben de utandım Boji!
Şirin Sever
Erkut Can
Eliz Amerika uçağına binsin
Erkut Can
Murat Gülderen
KOÇa akıllı saat İKİZLERe gözlük
Murat Gülderen
Murat Çelik
Bu bir buçuk sene nasıl geçer?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
TV dizilerinde toplumsal meseleler
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'eğitim' açıklaması: Son 20 yılda tüm alanlarda iyileşme gerçekleştirdik