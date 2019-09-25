Songül Karlı bambaşka biri oldu

Son dönemde geçirdiği estetik operasyonlarla çok farklı bir görünüme kavuşan Songül Karlı sosyal medyada merak edilen isimler arasında... Songül Karlı bir değişime daha gitti.Sarı saçlarından sıkıldı, koyu bir tona boyattı.TAKİPÇİLERİNDEN FİKİR İSTEDİYeni halini sosyal medyadan paylaşan Karlı, takipçilerine sordu. “Sizce hangisi? Sihirli eller yeni imaj çalışmaları, yorumlarınız önemli benim için” dedi.Songül Karlı'nın eski hali...