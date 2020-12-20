Songül Karlı, 5 yıl evli kalıp 2017’de boşandığı Metin Yüncü hakkında şok iddialarda bulunmuştu. Dolandırıldığını söyleyen Karlı’nın açıklamaları şöyleydi:

“Paramı versin rahat etsin. Dişimle, tırnağımla, alın teriyle kazandım. Adam olsa oğlumun rızkını, karısının parasını yemezdi. Evliyken beni kandırıp 100 milyon liramı aldı. Eski karısı da işin içinde. Ben kocama bir şey verirken imza mı attırsaydım? Nereden bilecektim dolandıracağını? Yetkililerden yardım istiyorum, ne olur yardım edin. Onu bulun.”

Serbest bırakıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Songül Karlı’nın iddiaları üzerine inceleme başlatmıştı. Polis ekipleri aralarında Karlı’nın eski eşi Metin Yüncü’nün de olduğu 5 kişiyi gözaltına aldı. Yakalanan Kerem K, Mediha Gülcan E. ve Mustafa K. isimli şüpheliler ifadeleri alındıktan sonra salıverildi. Önceki gün adliye sevk edilen Metin Yüncü ile Sezai T. yurtdışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Songül Karlı açtığı davadan asla vazgeçmeyeceğini, adalete güvendiğini, işin peşini bırakmayacağını söyledi.



