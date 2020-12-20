Magazin Songül Karlı, eski eşi Metin Yüncü'yü yakalattı

Songül Karlı, eski eşi Metin Yüncü'yü yakalattı

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Songül Karlı, eski eşi Metin Yüncü'yü yakalattı

Songül Karlı, 2017’de boşandığı Metin Yüncü’nün kendisini 100 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu. Polis, 16 Aralık’ta operasyon düzenleyip Metin Yüncü’yü ve dolandırıcılık suçunda kendisine yardım ettiği öne sürülen dört kişiyi gözaltına aldı. Üç sanık tutuksuz yargılanmak üzere, Metin Yüncü ile bir kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

20 Aralık 2020, Pazar 10:25 Son Güncelleme:
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Songül Karlı, 5 yıl evli kalıp 2017’de boşandığı Metin Yüncü hakkında şok iddialarda bulunmuştu. Dolandırıldığını söyleyen Karlı’nın açıklamaları şöyleydi:

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“Paramı versin rahat etsin. Dişimle, tırnağımla, alın teriyle kazandım. Adam olsa oğlumun rızkını, karısının parasını yemezdi. Evliyken beni kandırıp 100 milyon liramı aldı. Eski karısı da işin içinde. Ben kocama bir şey verirken imza mı attırsaydım? Nereden bilecektim dolandıracağını? Yetkililerden yardım istiyorum, ne olur yardım edin. Onu bulun.”

Serbest bırakıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Songül Karlı’nın iddiaları üzerine inceleme başlatmıştı. Polis ekipleri aralarında Karlı’nın eski eşi Metin Yüncü’nün de olduğu 5 kişiyi gözaltına aldı. Yakalanan Kerem K, Mediha Gülcan E. ve Mustafa K. isimli şüpheliler ifadeleri alındıktan sonra salıverildi. Önceki gün adliye sevk edilen Metin Yüncü ile Sezai T. yurtdışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Songül Karlı açtığı davadan asla vazgeçmeyeceğini, adalete güvendiğini, işin peşini bırakmayacağını söyledi.

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