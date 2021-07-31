Konser için Muğla Fethiye'de bulunan Songül Karlı'nın kaldığı otel boşaltıldı. Ünlü şarkıcı, dehşet dolu anları sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı. Songül Karlı, "Arkadaşlar konserden geldik. Fethiye resmen yanıyor, inanamazsınız. Bütün otel boşaltılıyor. İnsanlar çığlık çığlığa. Burada da başladı" ifadelerini kullandı.

İŞTE SONGÜL KARLI'NIN PAYLAŞTIĞI YANGIN GÖRÜNTÜLERİ:







