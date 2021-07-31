Songül Karlı, Fethiye'deki yangın görüntülerini paylaştı
Önceki gün Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan orman yangının ardından Türkiye'nin çeşitli yerlerinden benzer haberler geldi. Osmaniye, Adana ve Kayseri'nin ardından Muğla da alevlere teslim oldu. Fethiye'de olan Songül Karlı da yangın görüntülerini paylaştı.
31 Temmuz 2021, Cumartesi 12:28 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Konser için Muğla Fethiye'de bulunan Songül Karlı'nın kaldığı otel boşaltıldı. Ünlü şarkıcı, dehşet dolu anları sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı. Songül Karlı, "Arkadaşlar konserden geldik. Fethiye resmen yanıyor, inanamazsınız. Bütün otel boşaltılıyor. İnsanlar çığlık çığlığa. Burada da başladı" ifadelerini kullandı.
İŞTE SONGÜL KARLI'NIN PAYLAŞTIĞI YANGIN GÖRÜNTÜLERİ:
BUNLARI DA OKUYUN