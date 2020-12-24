Songül Karlı gözyaşları içinde anlattı: Beni ölümle tehdit etti

Songül Karlı, Mart 2017’de boşandığı Metin Yüncü’nün kendisini dolandırdığını söylemişti. Şarkıcı dün basın toplantısı düzenledi. Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı. “Oğlumla (Efe Furkan Gümüş) ile bir ekmeğe muhtaç kaldım. Evladım meyve suyu istediğinde bile ‘Bakkallar kapalı’ diye yalan söyledim. Evde sadece pilav ve su vardı” dedi. Bu süreçte kendisine sadece Latif Doğan ile eşi Emine Doğan’ın yardım ettiğini belirtti.

İşte Songül Karlı’nın açıklamaları:

‘4 kere dayak yedim’