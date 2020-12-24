Songül Karlı gözyaşları içinde anlattı: Beni ölümle tehdit etti
Şarkıcı Songül Karlı basın açıklaması düzenledi. Eski eşi Metin Yüncü tarafından dolandırıldığını iddia eden Songül Karlı, gözyaşları içerisinde yaşadığı olayları anlattı. Ali KESER / POSTA
24 Aralık 2020, Perşembe 07:01 Son Güncelleme:
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Songül Karlı, Mart 2017’de boşandığı Metin Yüncü’nün kendisini dolandırdığını söylemişti. Şarkıcı dün basın toplantısı düzenledi. Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı. “Oğlumla (Efe Furkan Gümüş) ile bir ekmeğe muhtaç kaldım. Evladım meyve suyu istediğinde bile ‘Bakkallar kapalı’ diye yalan söyledim. Evde sadece pilav ve su vardı” dedi. Bu süreçte kendisine sadece Latif Doğan ile eşi Emine Doğan’ın yardım ettiğini belirtti.
İşte Songül Karlı’nın açıklamaları:
‘4 kere dayak yedim’
- “35 milyon TL’nin üzerinde bir kaybım var. Bana kendisinin MİT çalışanı olduğunu söyledi. Arsamdan, arabama, mücevherlerimden ziynet eşyalarıma kadar her şeyi, yılların birikimini elimden aldı.”
- “Oğlumun bilgisayarı ve gitarından benim bağlamama kadar her şeyim haczedildi.”
- “5 yıllık evliliğimde 4 kere ayrılmaya kalktım, 4 kere dayak yedim. Seni öldürürüm, gebertirim’ dedi. Bende ne bel bıraktı, ne de böbrek.”
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