Magazin Songül Karlı yaz sezonunu açtı

Songül Karlı yaz sezonunu açtı

Magazin

Songül Karlı yaz sezonunu açtı

Yaptırdığı estetik operasyonlarla gündemden düşmeyen ünlü türkücü Songül Karlı yaz sezonunu açtı. Arkadaşlarıyla tatile çıkan şarkıcı, Instagram hesabından peş peşe bikinili pozlarını paylaştı.

19 Temmuz 2021, Pazartesi 12:42 Son Güncelleme:
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Songül Karlı, yaz sezonunu açtı. Arkadaşlarıyla tatile giden ünlü türkücü havuz başında güneşlenirken çektirdiği fotoğrafları peş peşe Instagram hesabından paylaştı.

Sosyal medyayı aktif kullanan Songül Karlı, Instagram'dan bikinili hali ile takipçilerinin karşısına çıktı. Kız arkadaşları ile eğlendiği anlardan paylaşımlarda bulunan Songül Karlı, siyah bikinili halleriyle sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.


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