Songül Karlı, yaz sezonunu açtı. Arkadaşlarıyla tatile giden ünlü türkücü havuz başında güneşlenirken çektirdiği fotoğrafları peş peşe Instagram hesabından paylaştı.

Sosyal medyayı aktif kullanan Songül Karlı, Instagram'dan bikinili hali ile takipçilerinin karşısına çıktı. Kız arkadaşları ile eğlendiği anlardan paylaşımlarda bulunan Songül Karlı, siyah bikinili halleriyle sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.







