Songül Öden hastaneye kaldırıldı
Geçtiğimiz hafta corona virüse yakalanan Songül Öden'den kötü haber. Durumu ağırlaşan oyuncu, hastaneye kaldırıldı.
13 Ocak 2021, Çarşamba 08:34 Son Güncelleme:
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Sabah gazetesinden Ömer Karahan'ın haberine göre; test sonucunun pozitif çıkmasının ardından evine kapanan Songül Öden, durumu ağırlaşınca apar topar hastaneye kaldırıldı. 41 yaşındaki oyuncunun artan şikayetleri nedeniyle gözlem altına alındığı ve tedavisinin bir süre hastanede devam edeceği öğrenildi.