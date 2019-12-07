Songül Öden: Hâlâ aynı tedirginliği yaşıyorum

Ceren Özdemir cinayeti ile bir kez daha sarsıldık. Eski sevgilisi tarafından ya da eski kocası tarafından öldürülen kadınların üzerine bir caninin hiç tanımadığı Ceren Özdemir'i evinin önünde hatta oturduğu apartmanının içinde hunharca öldürmesi tüylerimizi diken diken etti. Katilin ifadeleri ise kan dondurucuydu. Her kesimden tepkiler paylaşımlar geldi bu olaydan sonra. Birçok isim tacize uğradığını ya da hayatı boyunca yaşadığı tedirginliği dile getirdi.

Bunlardan biri de Songül Öden. Öden hislerini paylaştığı fotoğrafın altına yazdığı şu sözlerle anlattı:

Beni arkamdan takip eden adamların tedirginliğini bende yaşadım kuşkusuz.. Bütün çocukluğum, annemin ‘’yolda birisi ben anneni babanı tanıyorum derse sakın konuşma onunla. Ben seni tanımıyorum deyip koşa koşa eve gel” demesiyle geçti birçoğumuz gibi. Kapıya biri gelse ve evde tek başımaysam sanki içeride biri varmış gibi onunla konuşuyormuş taklidi yaparak geçti. Küçük olduğum için böyle öğretildiği diye düşünüyordum. Yetişkinlere göre savunmasızdık kuşkusuz. Kısacası bütün çocukluğum bir dedektif merakı ile etrafımı kolaçan ederek geçti, diğer kız arkadaşlarım gibi. Tabi bizde dedektifçilik oynamak isterdik dertsiz tasasız. Şimdi çocuk değilim ama hala zaman zaman aynı tedirginliği hissediyorum.

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