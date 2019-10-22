Gümüş dizisiyle kariyerinin zirvesine çıkarak dizilerin aranan ismi haline gelen Songül Öden imaj değiştirdi.

Saçlarını kısacık kestirdiği fotoğraflarını instagram hesabından paylaşan Songül Öden, takipçileri tarafından çok beğenildi.

Kısa saç kervanına Songül Öden de katıldı

Oyuncu Tuba Büyüküstün saçlarını kısacık kestirmiş ve günlerce yeni saçlarıyla gündem olmuştu. Kısa saçlarını yakıştıranlar da oldu, "uzun saçla hali daha iyiydi" diyenler de...

Bade İşçil de imaj değişikliğine saçlardan başlamıştı. Evliliğinden kısa bir süre sonra uzun sarı saçlarını kestiren Bade İşçil'i bir süre ekranlarda bu haliyle takip etmiştik

Mankenlik yaptığı dönemlerde uzun saçlarıyla görmeye alışkın olduğumuz ve bir süre ortalıkta görünmeyen Deniz Akkaya da kısa ve sarı saçlarıyla ekranlara dönüş yapmıştı.





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