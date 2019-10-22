Songül Öden imaj değiştirdi
Oyuncu Songül Öden imaj değişikliğine gitti. Saçlarını kısacık kestiren Öden'in yeni hali takipçileri tarafından oldukça beğenildi
Gümüş dizisiyle kariyerinin zirvesine çıkarak dizilerin aranan ismi haline gelen Songül Öden imaj değiştirdi.
Saçlarını kısacık kestirdiği fotoğraflarını instagram hesabından paylaşan Songül Öden, takipçileri tarafından çok beğenildi.
Kısa saç kervanına Songül Öden de katıldı
Oyuncu Tuba Büyüküstün saçlarını kısacık kestirmiş ve günlerce yeni saçlarıyla gündem olmuştu. Kısa saçlarını yakıştıranlar da oldu, "uzun saçla hali daha iyiydi" diyenler de...
Bade İşçil de imaj değişikliğine saçlardan başlamıştı. Evliliğinden kısa bir süre sonra uzun sarı saçlarını kestiren Bade İşçil'i bir süre ekranlarda bu haliyle takip etmiştik
Mankenlik yaptığı dönemlerde uzun saçlarıyla görmeye alışkın olduğumuz ve bir süre ortalıkta görünmeyen Deniz Akkaya da kısa ve sarı saçlarıyla ekranlara dönüş yapmıştı.
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