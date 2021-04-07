Songül Öden pes etmedi! Dosya bilirkişiye gitti

Songül Öden, rol aldığı bir dizinin yurt dışına satıldığını ve bu sebeple oradaki yayınlar için kendisine 5 bin 102 lira 12 kuruş ödeme yapılacağını ifade etmişti. Ünlü oyuncu, 2017 yılında kendisine ödeme yapılmadığı gerekçesiyle medya şirketi hakkında icra takibi başlatmıştı. İddiaya göre şirket; Öden'in ajansına ödeme yapacağını söylemişti.

İcra takibinin ardından yapılan itiraza yönelik açılan davada, Öden'in dava açılmadan önce arabulucuya gitmediği tespit edildi. Fikri Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi, arabuluculuk şartına uyulmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verdi.

TAZMİNAT DAVASI

Günaydın'dan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre; Songül Öden, medya şirketine karşı kaybettiği davanın ardından tekrar harekete geçti.

42 yaşındaki oyuncu, Fikri Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne başvuruda bulundu ve fikir sözleşmesinden kaynaklanan tazminat davası açtı.

Arabuluculuk nedeniyle reddedilen davada yeni bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz günlerde yapılan duruşmada mahkeme, dosyaya bilirkişi atama kararı aldı.

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