Songül Öden: Şiddet görmeyen kadın yok

Songül Öden, BeStyle dergisinin kasım sayısı için objektif karşısına geçti. Dergiye röportaj da veren ünlü oyuncu, dikkat çekici açıklamalar yaptı. Röportajda Songül Öden’e “Kadına şiddet konusunda her zaman çok sesi çıkan isimlerdensiniz.

Geçen sene #meToo hareketinde birçok kadın oyuncu, yaşadıklarını anlatmıştı. Sizin başınızdan geçen sözlü ya da psikolojik şiddet olayı oldu mu hiç?” sorusu yöneltildi. Oyuncu, şöyle yanıt verdi:

“Bu sorunun cevabına hayır diyecek kadın yoktur maalesef. İstatistikler bunu gösteriyor. Ben de yeryüzünün bir parçasıyım ve bu istatistiğin içindeyim sizin gibi. Buna kayıtsız kalındığı ve hiç olmamış gibi davranıldığı sürece sapkınlar her zaman daha çok cesaretlenecek. Eğer gördüysen ve susuyorsan sen de suçlusun. #meToo hareketi çok kıymetli bir süreçti dünya kadınları için.”

'Bu dram kökten çözülsün'

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu İnsani Yardım Programı’nın sözcülüğü görevini üstlenen Songül Öden, mülteci kadınlara yaptıkları yardımlardan da bahsetti:

“Mülteci meselesi tüm dünyanın bizzat sorumlu olduğu bir konu. Milyonlarca insan ekonomi, savaş, doğal felaketler sebebiyle topraklarını terk etmek zorunda kalıyor ve sığındıkları ülkelerde ciddi bir kültür çatışması yaşıyor. Dilini bilmediği bir ülkenin üvey çocukları oluyorlar. Bir gün herkes aynı durumda kalabilir. Bu gerçeği kalbine, aklına yakın tutmalı insan. Bizim saha çalışmalarımız devam ediyor. Keşke etmese, kökten çözülse bu dram. En çok yaralanan hep çocuklar, kadınlar ve hayvanlar. Hep savunmasız olanlar!”

'Hayatta sadece uzun saçlı kadınların hikayesi yok'

Songül Öden geçen hafta imaj değiştirmiş, saçlarını kısacık kestirmişti. 40 yaşındaki oyuncu, verdiği röportajda “Bir proje için değil, kendim için kestirdim. En son ilkokulda kısa saçlıydım. İnsan her şekle girer. Hayatta sadece uzun saçlı kadınların hikayesi yok. Saçla kariyer yapılmaz” dedi.





Bu haberi de okudular Songül Öden imaj değiştirdi