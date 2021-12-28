Ay Yapım’ın Show TV için hazırladığı 3. dizi “Oğlum”un çekimleri başladı. Ahmet Katıksız’ın imza attığı diziyi, Gökçen Usta yönetiyor.

İki çocuğun dramatik hikâyesinin etrafında yaşanan olayların konu edildiği dizide Canan Ergüder, Songül Öden, Nihal Yalçın, Timur Acar, Serhat Teoman, Kubilay Aka ve Tuğçe Açıkgöz başlıca rolleri canlandırıyor.

Dizinin en etkili karakterlerinden Tuğrul rolü için de uzun süredir titiz bir cast görüşmesi yapılıyordu. TV100'ün haberine göre; Oğlum’da Songül Öden’in hayat verdiği Zeynep’in de eşi olan Tuğrul’a hayat verecek olan isim sonunda belli oldu.

Rol, son olarak Baraj dizisinde başrol oynayan ödüllü oyuncu Feyyaz Duman’ın oldu.

Oğlum dizisinde biri 6 diğeri, 12 yaşında Cem ve Kaan adlı iki çocuğun etkileyici hikayesi anlatılacak. Show TV de yayınlanacak olan Oğlum dizisinin ilk oyuncusu Canan Ergüder olmuştu. Canan Ergüder pedagog Demet rolüne hayat verecek. Dizide sivil polis Sedat’ı Serhat Teoman canlandıracak. Oğlum dizisinde İlyas’ı Timur Acar, İlyas’ın eşi Melike’yi ise Nihal Yalçın oynayacak. Bilgisayar oyunu bağımlısı Cem’in annesi Zeynep rolünü ise Songül Öden canlandıracak.

Son olarak 2019 senesinde Fox TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Bir Aile hikayesi isimli dizide rol alan ünlü isim Songül Öden, 3 çocuk annesi olan bir kadına hayat vermişti. Yaklaşık olarak 3 senelik bir ara sonrasında ise Oğlum isimli dizi ile ekranlara dönüş yapacak olan Öden, bilgisayar oyunu bağımlısı olan Cem'in annesi rolünde hayat verecek.