Songül Öden'in estetik pişmanlığı: Şeytana uyup botoks yaptırdım
Oyuncu Songül Öden, İbrahim Selim’in YouTube’da yayınlanan programında samimi açıklamalar yaptı.
12 Haziran 2020, Cuma 07:01 Son Güncelleme:
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- “Burnum kemikli olduğu için 19’unda ameliyat olmak istedim. Ailem izin vermedi. ‘Nefes alamıyorum’ diye tutturdum. Paramın yettiği bir doktora ameliyat oldum. Esas şimdi nefes alamıyorum. Kıkırdaklarımı almış. Burnum yassılaştı, üzerine 2 kez daha ameliyat geçirdim. Kulaktan kıkırdak alıp taktılar. ”
- “Çok güldüğümden gözlerimin kenarı kırıştı. Şeytana uyup botoks yaptırdım. Gülüşüm bozuldu. O yüzden gülmek istemiyorum. Araplarla çektiğim reklam filminde yönetmen gülmemi isteyince “Burada gülmenin doğru olduğunu düşünmüyorum” dedim.
- “Mesleğe ilk başladığımda ünlü bir yönetmen ‘Üst benin çok güzel ama alttakini aldır’ dedi. Çok saçmaydı. Filmde oynamadım. Çok da kötü bir yapım oldu. İyi ki yönetmeni dinlememişim.”
'Başrolü reddettim'
- “Kadın oyuncu olduğum için farklı muamele görmedim. Ama bunun için mücadele ediyorum. Ne para ne de başka haklar konusunda asla taviz vermem.”
- “Bugüne kadar en keyif aldığım iş, ‘Umutsuz Ev Kadınları’ oldu.
- “Gelen bir başrolü kadroda bulunan başka isimler yüzünden reddettiğim oldu.”
- “En havalı arkadaşım bir melekti. En son 5 yaşında gördüm, sonra vedalaştım.”