Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa programının bugünkü konuğu Songül Ülkü’ydü. Songül Ülkü 80’li yılların popüler Perihan Abla dizisi hakkında tartışma yaratacak açıklamalarda bulundu. Perihan abla setinde kendisine büyü yapıldığını iddia eden Songül Ülkü, internette en çok aratılan konuların başında geliyor. Peki Songül Ülkü kimdir? Kaç yaşındadır?

SONGÜL ÜLKÜ KİMDİR?

1 Ocak 1963 tarihinde dünyaya geldi. İlk olarak Perihan Abla dizisiyle adını duyurdu.Perran Kutman ve Şevket Altuğ'un da başrollerini paylaştığı bu dizide Sevil karakterini canlandırdı. Perihan Abla’dan sonra 11 sinema filminde rol aldı, ayrıca şarkıcılık yaptı. Ekranları bıraktıktan sonra Köyceğiz’de A sınıfı bir restoran açtı ancak kısa bir süre sonra kapattı.

SONGÜL ÜLKÜ "PERİHAN KUTMAN BENİ SEVMEZDİ"

Songül Ülkü, yıllar sonra yaptığı Perran Kutman açıklaması ile adından söz ettirmişti. Aynı açıklamayı 2. Sayfa programında da tekrarlayan Songül Ülkü, "Perihan Kutman beni sevmezdi" dedi. Daha önce de Songül Ülkü, bir zamanlar rol arkadaşı olan Perran Kutman ile ilgili şunları söylemişti: "Perihan Abla problemli bir diziydi. Bir gün seti ziyarete gittim. Gazeteci bir arkadaş ‘Perran köpürüyor, çekime gelmemişsin’ dedi. Gittim Perran’ın yanına o da Şevket Altuğ ile oturuyordu. ‘Benim bugün çekimim yok, neden öyle söyledin?’ dedim. Kıpkırmızı oldu. Perran sürekli ‘rolünü azalt’ diyordu. Ben dizi bitince gittim burnumu kestirdim. Çünkü ışıkçı bana o kadar kötü ışık tutuyordu ki… Nedenini sonra öğrendim. Ben o dizide çok acılar çektim. Yıllar sonra bir teklif geldi. ‘Perran Kutman’ın olduğu hiçbir projede yer almam’ dedim."