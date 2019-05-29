'Sonun geldi' dedi cezayı yedi!

Manken Şebnem Schaefer, eski sevgilisi Murat Kadıoğlu'nun kendisine hakaret mesajları attığını ve ölümle tehdit ettiğini söyleyerek şikayetçi oldu.

'BENİ BULUP TEHDİT ETTİ'

"Ayrıldıktan sonra beni aramasın diye Almanya'ya gittim, telefonlarımı kapattım ama beni bulup tehdit etti" dedi.

5 YIL DENETİM

Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre; İfadesi alınan Murat Kadıoğlu, şuçlamaları kabul etti. İkili, teklif edilen uzlaşmayı reddetti. Bunun üzerine dava görüldü. Murat Kadıoğlu, hakaret suçundan 90, tehdit suçundan 30 gün adli para cezasına çarptırıldı. Murat Kadıoğlu, 5 yıl boyunca denetim altında tutulacak.