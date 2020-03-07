Sonunda pes ettiler

Burçin Terzioğlu, bir süredir aşk yaşadığı Umut Duygu ile Tarabya'da bulunan bir restorandan çıkarken görüntülendi.

Mekan çıkışı görüntülenmemek için büyük çaba sarf eden ikili sonunda pes etti. Mekan görevlilerine aracı kapıya sıfır yanaştırmaları için talimat verdi.

Gazetecilerin, "Burçin hanım, Umut beyin annesi ile tanıştığınız doğru mu?" soruları karşısında oyuncu, gülerek "İyi akşamlar" demekle yetindi. Terzioğlu’nun, erkek arkadaşının ailesiyle tanıştığı iddia edildi.

“Uzaktan akrabam olur!"

Burçin Terzioğlu Elele dergisine verdiği röportajda “Evlilik kelimesi ile yakınlığınız ne boyutta?” sorusuna “Uzaktan akrabam olur!" yanıtını vermişti.