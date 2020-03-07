Magazin Sonunda pes ettiler

Sonunda pes ettiler

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Sonunda pes ettiler

Yaz başında yeni bir aşka yelken açan Burçin Terzioğlu ile spor eğitmeni Umut Duygu baş başa akşam yemeği yedi. Gözlerden uzak aşk yaşayan çif mekan çıkışı görüntü vermemek için uğraşsa da sonunda pes etti.

07 Mart 2020, Cumartesi 22:03 Son Güncelleme:
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Burçin Terzioğlu, bir süredir aşk yaşadığı Umut Duygu ile Tarabya'da bulunan bir restorandan çıkarken görüntülendi.

Mekan çıkışı görüntülenmemek için büyük çaba sarf eden ikili sonunda pes etti. Mekan görevlilerine aracı kapıya sıfır yanaştırmaları için talimat verdi. 

Gazetecilerin, "Burçin hanım, Umut beyin annesi ile tanıştığınız doğru mu?" soruları karşısında oyuncu, gülerek "İyi akşamlar" demekle yetindi. Terzioğlu’nun, erkek arkadaşının ailesiyle tanıştığı iddia edildi.

“Uzaktan akrabam olur!"

Burçin Terzioğlu Elele dergisine verdiği röportajda “Evlilik kelimesi ile yakınlığınız ne boyutta?” sorusuna “Uzaktan akrabam olur!" yanıtını vermişti.

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