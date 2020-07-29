Sony A7s III resmi olarak tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Sony A7s II’nin bir üst modeli olan A7s III, tasarımsal olarak firmanın standart çizgisini devam ettiriyor. Önceki modellere kıyasla hareketli, dokunmatik 3 inç LCD ekrana sahip model 9.8 milyon nokta çözünürlükte OLED elektronik vizör kullanıyor.

Bir önceki model gibi ISO 409.600 seviyesine çıkabilen (Minimum 40 ISO) ve “8 kat daha güçlü” yeni BIONZ-XR işlemciyle daha temiz (Kumlama / Noise açısından) görüntüler verebilen A7s III, rakibinden farklı olarak 8K seviyesine çıkamıyor ve maksimum 4K çözünürlükte 120 FPS çekim yapabiliyor. 120 FPS’te 1.1x kadar kırpma yapan kamera, 4K 60 FPS‘te ise tüm sensörü kırpma olmadan kullanabiliyor. 4K 60 FPS’te ısınma olmadan 1 saat kadar video çekebilmesi önemli detaylarından olan Sony A7s III aynasız fotoğraf makinesi, Full HD çözünürlükte ise 240 FPS‘e kadar çıkış yapabiliyor.

İçeriye 4:2:2 10-bit kayıt yapabilen kamerada elbette geniş renk düzenlemesi sunan S-LOG modları da bulunuyor. Rolling Shutter (Yatay harekette görüntünün yamulması) sorunu konusunda çok iyi hale geldiği söylenen A7s III, mekanik perde ile saniyede 10 kare seri fotoğraf çekimi yapabiliyor.

Sony’nin yeni CF Express kart okuyucularına sahip olan cihaz, hem SD kartları hem de CF Express Type-A kartları destekliyor. E-mount lenslerle uyumlu olan kamera ne yazık ki 8K video kaydı yapmıyor.

Sony A7s III‘ün yurt dışı body fiyatı 3.499 dolar.

Sony A7s III‘ün dikkat çeken özellikleri:

Yeni geliştirilen, sekiz kat fazla işleme gücüne[ sahip BIONZ XR görüntü işleme motoru ve yepyeni 12.1 megapiksel (yaklaşık, efektif) arkadan aydınlatmalı full-frame Exmor R CMOS görüntü sensörü, büyük ölçüde azaltılmış “rolling shutter” (yuvarlanan deklanşör) etkisi

ISO 40 – 409600 ultra yüksek hassasiyet aralığı ve orta/yüksek hassasiyet aralıklarında takribi 1 stoplu gürültü engelleme özelliği

Video kayıt kabiliyetleri arasında 4K 120pi, 10 bit 4:2:2 renk derinliği, All Intra kayıt, H.265 codec ile XAVC HS formatı ve daha fazlası yer alıyor

Filmler için 15+ stop dinamik aralık

Görüntü sensörünün %92’sini kapsayan 759 nokta aşama algılamalı AF sensörü ile Hızlı Hibrit Otomatik Netleme (AF) sistemi

Film ve fotoğraf çekiminde Genişletilmiş Gerçek Zamanlı Eye AF

Yeni ısı giderme mekanizması ve yedekli çalışma sağlayan ikili kart yuvası, pil bitene kadar bir saatin üzerinde 4K 60p 10-bit 4:2:2 film çekimine olanak sağlıyor

5 eksenli optik yerleşik görüntü sabitleyici, fotoğraf makinesini elde tutarak film çekimi yapmayı destekliyor; ek olarak, özellikle zorlayıcı çekim koşullarında Aktif Mod daha fazla sabitleme olanağı sunuyor

Yeni, dünyanın en parlak ve en büyük 0.64-tipi 9,44 milyon noktalı OLED elektronik vizörü

Çekim esnekliğini artıran, yana açılan değişken açılı LCD ekran

Dokunmatik ekran arayüzü ve dokunmatik deklanşör ile baştan sona yeniden tasarlanan menü sistemi

Eksiksiz AF/AE takip özelliği ile arka arkaya 1.000’in üzerinde sıkıştırılmamış RAW görüntüsü için yüksek hızda 10 fps’ye kadar kesintisiz fotoğraf çekimi

Kompakt boyuttan taviz vermeden yüksek hızda veri işlemeye olanak sağlayan İkili CFexpress Tip A kart yuvası











