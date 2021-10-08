Bravia XR TV'ler, PS5’e özel Otomatik HDR Ton Eşleştirme ve Otomatik Türe Göre Görüntü Modu sunacak. Bu TV’ler aynı zamanda oyunlarda 120fps’ye kadar olan kare hızlarını süper net 4K çözünürlükte destekliyor. Oyun severler, Z9J modellerinde 6.0ms’ye kadar düşen giriş gecikmesi ile oyunlarda anında ekran aksiyonu ve akıcılık elde edebiliyor.

Otomatik HDR Ton Eşleştirme ile HDR ayarları PS5 ilk kurulum sırasında anında optimize ediliyor. PS5, farklı Bravia TV modellerini otomatik olarak tanıyıp, TV için en iyi HDR ayarlarını buna göre seçiyor. Bravia’nın ekran özelliklerine göre optimize edilmiş HDR ton eşleme seviyesiyle yüksek kontrastlı sahnelerde bile önemli ayrıntıları ve renkleri görebiliyor. Örneğin Gran Turismo 7’de pistteki nesneleri en ince ayrıntılarına kadar görüp bir sonraki hamlenizi nasıl yapmanız gerektiğini belirleyebilirsiniz.

Otomatik Türe Göre Görüntü Modu ile TV’de oyun oynarken otomatik olarak gerçekleştirilen eylemin tepki hızını artıracak şekilde giriş gecikmesini en aza indirgeniyor. Bir video yayın akışı hizmeti üzerinden ya da PS5 ile bir Ultra HD Blu-ray diskten film izlendiğinde daha detaylı bir görüntü elde edebilmesi için Standart Mod ile odağını görüntü işlemeye kaydırıyor.

Her iki mod da, PS5 ve BRAVIA TV’lerde yapılacak yazılım güncellemeleri ile 2021 sonu itibarıyla kullanıma sunulmuş olacak.



