Sony PlayStation konsolunun yaratıcısı Ken Kutaragi, Bloomberg'e verdiği demeçte, etkileşimli çevrimiçi evren olarak sunulan metaverse teknolojisinin yararı ve çekiciliği hakkında soru işaretlerini dile getirdi.

2007 yılında Sony'nin video oyun bölümünden ayrılana dek şirketin orijinal konsolunun ve Play Station 3'e kadar olan haleflerinin geliştirilmesinde başrol oynayan ve 'Playstation'ın Babası' olarak anılan Kutaragi (71), metaverse teknolojisine şu eleştiriyi yöneltti:

"Gerçek dünyada olmak çok önemlidir, oysa metaverse sanal dünyada yarı-gerçek yapmakla ilgili. Ben bunun amacını anlayamıyorum. Gerçek kendin yerine parlatılmış bir avatar olmayı mı tercih edersin? Bu, aslında anonim mesaj forumu sitelerinden farklı değil."

Oyun deneyimi sözkonusu olduğunda hem sanal gerçeklik hem de artırılmış gerçeklik gözlüklerinin yeterince iyi olmadığını söyleyen Playstation'ın Babası, kafaya takılan ekipmanı 'düpedüz sinir bozucu' diye niteleyerek "Sizi gerçek dünyadan soyutlar ve ben bunu onaylamıyorum" dedi.



