Bilim & Teknoloji Sony, daha hafif bir PlayStation 5 modeli piyasaya sürebilir

Sony, daha hafif bir PlayStation 5 modeli piyasaya sürebilir

Bilim & Teknoloji

Sony, daha hafif bir PlayStation 5 modeli piyasaya sürebilir

Sony, daha hafif bir PlayStation 5 Digital versiyonun geleceğini duyurdu. Yeni PlayStation 5 Digital yaklaşık 300 gram daha hafif olacak.

21 Temmuz 2021, Çarşamba 12:17 Son Güncelleme:
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Resmi bir Japon ürün kılavuzunda çıkan detaylara göre Sony'den daha hafif bir PlayStation 5 Digital versiyonu geliyor. Bilmeyenler için PlayStation 5 Digital, PlayStation 5’in disksiz sürümü.

Ortaya çıkan bilgilere yeni PlayStation 5 Digital, 3.6 kg olacka. Yani ilk modelden 300 gram daha hafif. Yeni model ayrıca konsolun standını takmak için farklı bir vidaya da sahip olabilir.

Oyuncular şu anda PlayStation 5 Pro ya da PlayStation 5 Slim modelini bekliyor. Pro modeli için çok erken olsa da Slim modeli önümüzdeki 1.5 yıl içinde görücüye çıkabilir.

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