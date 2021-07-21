Sony, daha hafif bir PlayStation 5 modeli piyasaya sürebilir

Resmi bir Japon ürün kılavuzunda çıkan detaylara göre Sony'den daha hafif bir PlayStation 5 Digital versiyonu geliyor. Bilmeyenler için PlayStation 5 Digital, PlayStation 5’in disksiz sürümü.

Ortaya çıkan bilgilere yeni PlayStation 5 Digital, 3.6 kg olacka. Yani ilk modelden 300 gram daha hafif. Yeni model ayrıca konsolun standını takmak için farklı bir vidaya da sahip olabilir.

Oyuncular şu anda PlayStation 5 Pro ya da PlayStation 5 Slim modelini bekliyor. Pro modeli için çok erken olsa da Slim modeli önümüzdeki 1.5 yıl içinde görücüye çıkabilir.