Sony, Days of Play 2020 için tarihi paylaştı
Sony, Days of Play 2020 isimli indirim kampanyasının başlayacağı tarihi açıkladı. Sony, bu tarihler arasında oyunseverler için kaçırılmayacak indirimler yapacak. Onur Binay/posta.com.tr
25 Mayıs 2020, Pazartesi 13:27 Son Güncelleme:
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Sony, Days of Play 2020 isimli indirim kampanyasının başlayacağı tarihi resmi olarak duyurdu. Sony’den yapılan açıklamaya göre, Days of Play 2020, 25 Mayıs’ta başlayacak ve 8 Haziran’a kadar devam edecek.
Sony'nin oyun konsolları için düzenlediği Days of Play, belirli günler arasında kullanıcılarına şirketin ürünlerini indirimli fiyatlar ile sunuyor.
Bu yılki kampanya kapsamında bazı Sony yapımı PS4 oyunları ve PS Plus abonelikleri indirime girecek.
Days of Play kapsamında düzenlenecek bazı indirimler şu şekilde:
PlayStation VR ürünlerinin fiyatları
PSVR Starter Pack: 199.99 euro
PSVR Mega Pack: 229.99 euro
PS Plus aboneliklerinin fiyatları
12 aylık PS Plus aboneliğinde yüzde 30 indirim
12 aylık PlayStation Now aboneliğine yüzde 30 indirim
PlayStation 4 oyunlarının fiyatları ve indirimler
Nioh 2: 49.99 euro
Death Stranding: 29.99 euro
Days Gone: 19.99 euro