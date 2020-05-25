Sony, Days of Play 2020 için tarihi paylaştı

Sony, Days of Play 2020 isimli indirim kampanyasının başlayacağı tarihi resmi olarak duyurdu. Sony’den yapılan açıklamaya göre, Days of Play 2020, 25 Mayıs’ta başlayacak ve 8 Haziran’a kadar devam edecek.

Sony'nin oyun konsolları için düzenlediği Days of Play, belirli günler arasında kullanıcılarına şirketin ürünlerini indirimli fiyatlar ile sunuyor.

Bu yılki kampanya kapsamında bazı Sony yapımı PS4 oyunları ve PS Plus abonelikleri indirime girecek.

Days of Play kapsamında düzenlenecek bazı indirimler şu şekilde:

PlayStation VR ürünlerinin fiyatları

PSVR Starter Pack: 199.99 euro

PSVR Mega Pack: 229.99 euro

PS Plus aboneliklerinin fiyatları

12 aylık PS Plus aboneliğinde yüzde 30 indirim

12 aylık PlayStation Now aboneliğine yüzde 30 indirim

PlayStation 4 oyunlarının fiyatları ve indirimler

Nioh 2: 49.99 euro

Death Stranding: 29.99 euro

Days Gone: 19.99 euro