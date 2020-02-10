Sony de MWC 2020’ye katılmayacağını açıkladı

Onur Binay/posta.com.tr

24-27 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek olan konferansa çok sayıda teknoloji şirketi korona virüsü tehlikesi yüzünden katılmayacağını açıkladı. LG Electronics, Ericsson, NVIDIA ve Amazon’un ardından Sony de da bu yıl konferansa katılmayacağını bildirdi.

Sony’den konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, şirketin Coronavirus salgınıyla ilgili gelişmeleri uzun süredir yakından takip edildiği belirtildi. Açıklamada salgın nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü’nün de 30 Ocak 2020 itibarıyla “küresel acil durum” ilan ettiği hatırlatıldı.

Müşterilerinin, iş ortaklarının, basın mensuplarının ve çalışanlarının sağlığını düşündüğünü belirten Sony; bu nedenle Barselona’da gerçekleştirilecek MWC 2020’ye katılmaktan ve burada etkinlik düzenlemekten vazgeçildiği belirtildi.



