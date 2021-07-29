Sony, değiştirilebilir lensli vlog kamerası ZV-E10’u duyurdu

Sony ZV-E10, Sony’nin birkaç yıldır A6000 serisi kameralarında kullandığı 24,2 MP APS-C sensöre sahip. Aynı zamanda 8 bit’te 30 fps’e kadar 4K videolar kaydedebiliyor olacak. ZV-E10’da A6400 modelinde olduğu gibi daha geniş bir dinamik aralığı yakalamak için S-Log2, S-Log3 ve HLG profillerinde çekimi destekleyecek.

Buradaki ekran, kendinizi çekmek için dışa açılıp, diğer yöne dönebiliyor. Burada elektronik vizör ve flaş yok. Dokunmatik ekran, tek vizör olarak yer alıyor.

Ön taraftaki tally ışığı ve vizörün etrafındaki belirgin kırmızı kenarlık, kameranın ne zaman aktif olduğunu ve döndüğünü size belirtiyor. Deklanşör düğmesinin etrafındaki kayan düğmeyi kullanarak, motorlu yakınlaştırma mekanizmalarına sahip lensleri kontrol edebileceksiniz.

ZV-E10’un üst kısmında stereo mikrofon bulunuyor. Kamerada mikrofon ve diğer kulaklıklar için ayrılmış bağlantı noktalarına USB-C bağlantı noktası da yer alıyor.

ZV-E10, Ağustos ayının sonunda siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülecek.