Sony, elektrikli otomobillerini CES 2022’de sergiledi

CES 2022 fuarında Sony Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Kenichiro Yoshida, 2020 yılında gösterdikleri Vision S konsept elektrikli otomobilini ve aileye yeni eklenen SUV modelini sergiledi.

Tesla Model Y ile yaklaşık olarak aynı boyutlara sahip olan elektrikli SUV Vision-S 02, her biri 200 kilovat güç üreten (motor başı yaklaşık 268 beygir gücü) iki adet motora sahip. Aracın batarya boyutu ve tahmini menzili ise henüz açıklanmadı. Ayrıca, yaklaşık 2.5 ton ağırlığındaki araç, 20 inçlik jantlarıyla göze çarpıyor.

Dört ve yedi koltuk konfigürasyonu ile kullanılabileceği söylenen Vision-S SUV konsepti, ön paneli boydan boya kaplayan bir ekrana sahip. Bu tam boy ekran üç ekranın tek bir kasa içerisine yerleştirilmesi ile oluşturulurken, arka koltuklar için multimedya ekranları da unutulmamış.