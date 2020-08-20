Sony fotoğraf makineleri de web kamerası olarak kullanılabilecek

Canon, Fujifilm, Olympus veya GoPro cihazları olanlar bilir bu makineler, ekstra bir uygulama sayesinde web kamerası olarak kullanılabiliyor. Şimdiyse Windows 10 için yayınlanan Imaging Edge Webcam uygulaması sayesinde, 2014 model A7S’ten kısa süre önce çıkan A7R IV ve A6600’e kadar uzanan pek çok Sony cihazı web kamerası olarak kullanılabilecek.

Bunun için önce kamera modelini seçip, ardından yazılımı indirip, bilgisayara yüklemek gerekiyor. Kullanıcılar kameralarını USB kablosu üzerinden bilgisayara bağladıktan sonra yine uygulama üzerinden ayarları yapabiliyor Ardından Zoom veya başka bir video görüşme uygulaması açıldığında web kamerası seçenekleri üzerinden Sony’yi seçmek yeterli oluyor.







