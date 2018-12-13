Sony Mobile 200 kişiyi işten çıkarıyor

Son yıllarda hem zarar eden hem de pazar payını kaybeden Japon telefon üreticisi Sony Mobile, önümüzdeki birkaç yıl içerisinde giderlerinin yarısını azaltmak için düğmeye basıyor.

Şirket bu amaçla ilk olarak İsveç'in güney kenti Lund'da bulunan ofisinden Mart 2019'a kadar 200 kişiyi işten çıkaracak. Bu ofiste şu an çalışan kişi sayısının bin 200 olduğu belirtiliyor.

Lund ofisi daha önce Sony Mobile'ın ana merkezi görevini görüyordu.



