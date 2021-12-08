Sony, pedofil olduğu iddia edilen PlayStation yöneticisini kovdu

YouTube kanalı People v. Preds tarafından 3 Aralık'ta yayınlanan bir videoya göre, PlayStation'ın arkasındaki ekibin kıdemli Başkan Yardımcısı George Cacioppo'nun, 15 yaşında bir oğlan çocuğu olduğunu iddia eden kişiyle buluşma ayarlamaya çalıştığı ileri sürüldü.

LinkedIn profiline göre Cacioppo, sekiz yıldan fazla bir süredir PlayStation'da ve en son mühendislikten sorumlu kıdemli başkan yardımcısı olarak görev yaptı. Sony, pazar günü CNET'e yaptığı açıklamada, "Durumun farkındayız ve söz konusu çalışanın işine son verildi" dedi.

İnternette kurbanlarla tanışan cinsel saldırganları yakalamayı amaçlayan amatör bir kanal olan People vs. Preds, iddiaya göre 15 yaşındaki bir çocukla sabah 4:30'da bir görüşme ayarlamaya çalışan Cacioppo'nun 64 yaşındaki bir kişi olduğunu belirledi.

Videoda siyah bir PlayStation 5 tişörtü giyen ve kameramanın "Jeff" diye hitap ettiği Cacioppo, kiminle buluşacağı sorulduğunda evine doğru yürüyor ve kameramanın "Konuşabiliriz ya da polisleri arayabilirim" şeklindeli uyarılarını dikkate almıyor. Video, Cuma günü canlı olarak yayınlandığından bu yana 112 binden fazla izlendi.

CNET'in haberine göre, Cacioppo'nun gey, biseksüel, trans ve queer'ler için bir flört uygulaması olan Grindr'da çocukla temasa geçtiğini bildirdi. İkili resim alışverişinde bulunduktan sonra Cacioppo, hedefine isminin "Jeff" olduğunu söyledi. Ardından yine iddiaya göre 15 yaşındaki çocukla cinsel birliktelik amacıyla adresini verdi.

People v. Preds, bilgilerin San Diego İlçe Bölge Savcılığına gönderildiğini doğruladı. Fakat savcılık, yorum talebine hemen yanıt vermedi.