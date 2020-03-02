Bilim & Teknoloji Sony PlayStation 5 özellikleri ortaya çıktı

Sony PlayStation 5 özellikleri ortaya çıktı

Bilim & Teknoloji

Sony PlayStation 5 özellikleri ortaya çıktı

PlayStation 5'in yeni nesil donanım özellikleri resmi olarak açıklanmasa da PS5'e ait özelliklerden bazıları internette resmen yayınlandı.

02 Mart 2020, Pazartesi 16:31 Son Güncelleme:
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GameStop'un web sitesinde PlayStation 5 için bir ön kayıt sayfası yayınlandı ve sayfada konsol hakkında bilinen bazı özellikler onaylandı. PS5 sayfası keşfedildikten kısa süre sonra kaldırıldı ancak özellikler çoktan kaydedilmişti.

PS5'in doğrulanan özellikleri şu şekilde:

8K TV desteği

Özel 8 çekirdekli AMD işlemci

3D Ses

Özel SSD depolama

PS4 oyunları/PSVR donanımı için geriye dönük uyumluluk

Işın izleme özellikleri

Yeni nesil konsolun önceki tüm PlayStation nesilleri için geriye dönük uyumluluk sağlayacağı söyleniyor. GameStop'a göre, PS5 sadece PlayStation 4 oyunlarını destekleyecek. İddialara göre daha eski oyunlar, Sony'nin oyun akış hizmeti PlayStation Now üzerinden oynanabilecek.

PlayStation 5'in yaklaşık 499 dolarlık fiyat etiketiyle kısa süre sonra duyurusunun yapılması bekleniyor.

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