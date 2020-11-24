Sony: PlayStation 5 stokları tükendi
Sony, yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'te stok sıkıntıları yaşamaya devam ediyor. Konuyla ilgili PlayStation CEO‘su Jim Ryan, şu anda tek bir PS5 konsolunun bile kalmadığını söyledi.
24 Kasım 2020, Salı 11:37 Son Güncelleme:
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PlayStation 5, Türkiye de dahil olmak üzere dünyanın birçok yerinde tükenmiş durumda ve stok bulmak neredeyse imkansız.
PlayStation CEO‘su Jim Ryan ise konu hakkında, "Her şey tükendi. Tümüyle tüm konsollar satıldı. Geride bıraktığımız yılın büyük bir kısmını, konsol için yeterince talep oluşturabildiğimizden emin olmak için harcamıştım. Şimdiyse yönetici zamanımın çoğunu bu talebe cevap vermek için tedarik artırmaya harcıyorum" dedi.
Jim Ryan, talebe karşılık verebilmek için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Ancak yine de bir süre daha stok sıkıntıları yaşanmaya devam edecek.
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