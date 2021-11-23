PlayStation 5, plastikten üretilen değişebilir dış kapaklarla geliyor. Sony bu kapakları kendisinin olarak görüyor ve başkalarının satmasına izin vermiyor. Hatta şirket, Dbrand'in satış yapması ile birlikte dava açarak Dbrand'in ürünlerini sildirmişti.

Dbrand geçtiğimiz haftalarda ise Darkplates 2.0 adı verilen yeni kapakları piyasaya sunmuştu. Bunlar beyaz, siyah ve gri renklerde geliyor.

Sony, şimdiyse PS5 kapak tasarımları için patent aldı. Bu da yakın bir süreçte Sony'den yeni kapak tasarımları göreceğiz anlamına geliyor.