Sony Interactive Entertainment (SIE), yeni oyun makinesi PlayStation 5’i (PS5) Kasım 2020'de piyasaya sürecek. Ancak pek çok kişi “PlayStation 5 neden bu kadar büyük?” sorusunu soruyor. Sony Interactive Entertainment (SIE) Mekanik Tasarım Departmanı Genel Müdürü Yasuhiro Otori bu sorunun cevabını verdi.

Mümkün olduğunca küçültülmesi için cihazın termal tasarımında çeşitli önlemler alındı. PS5'te, ana işlemci tarafından üretilen ısı, sıvı metal ısı iletken malzemeye (TIM) sahip büyük bir ısı emiciye verimli bir şekilde iletiliyor. Hava, ısı emiciyi soğutmak için büyük bir soğutma fanı tarafından gönderiliyor.

Otori tarafından yapılan açıklamaya göre ise PlayStation 5’in bu kadar büyük olmasının nedeni, cihazın GPU, CPU, SSD gibi tüm bileşenlerini üzerinde barındıran anakartın her iki tarafını da soğutacak tek bir fana sahip olması.

PlayStation 5’i daha küçük boyutlu hale getirmek için büyük, tek bir fan kullanmak yerine her iki tarafı ayrı ayrı soğutacak iki ayrı fanlı bir soğutma sistemi de düşünmüş. Ancak soğutma sisteminde iki ayrı fan kullanılması, üretim maliyetlerini ciddi şekilde artırıyormuş ki bu da PlayStation 5’in fiyatının artması anlamına geliyor.





İlgili Haberler PlayStation 5 Türkiye fiyatı ne kadar olacak?



