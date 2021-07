Sony, PlayStation Plus Store abonelikleri bulunan PS4 ve PS5 kullanıcılarının bu ay sahip olabilecekleri ücretsiz oyunları açıkladı. PlayStation Plus abonelerine sunulan oyunlardan dördünü PS5 sahipleri, PS4 sahipleri ise üçünü kütüphanesine ekleyebilir.

Sony’nin konsol severlere çevrimiçi oyun oynama deneyimi sunduğu PlayStation Plus Store ’da temmuz ayında kullanıcılara ücretsiz sunulacak oyunları arasında: Call of Duty: Black Ops 4, WWE 2K Battlegrounds, A Plague Tale: Innocence ve Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown bulunuyor. PS4 sahipleri; WWE 2K Battlegrounds ve Call of Duty: Black Ops 4 oyunlarına, PS5 sahipleri ise tüm oyunlara erişebilecek.

PS Plus’ta temmuz ayında ücretsiz olarak sunulacak oyunları deneyimlemek isteyen kullanıcılar 6 Temmuz itibariyle oyunlara erişim sağlayabilecek. Dileyen kişiler 2 Ağustos’a kadar oyunlara erişebilir.