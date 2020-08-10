PlayStation Store'daki en göze çarpan hatalardan biri, daha önce PlayStation Plus veya PlayStation Now aboneliğiyle talep etmiş olsaydınız bir oyunu satın alamama problemiydi.

Yani şöyle PlayStation Plus sayesinde ücretsiz olarak oynayabildiğiniz oyunu PlayStation Now’da da oynamak istediğinizde size bir satın alma seçeneği sunulmuyordu. Bu, kitaplığınıza bir içerik ekleyip üyeliğinizin geçmesine izin verdiyseniz, ona erişmenin tek yolunun onu aldığınız hizmete yeniden abone olmak olduğu anlamına geliyordu.

Push Square tarafından aktarılan bilgiye göre Sony, PlayStation Store’daki bu hatayı sonunda çözdü.



