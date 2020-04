Sony, PS Plus zammının ertelendiğini duyurdu

PlayStation Plus’ın Türkiye fiyatları geçtiğimiz ay yapılan zamla birlikte epey artmıştı. 1 aylık abonelik bedeli 23,99 TL’den 39,99 TL’ye, 3 aylık abonelik bedeli ise 74,99 TL’den 99,99 TL’ye yükselmişti. 179,99 TL olan yıllık abonelik bedelinin ise 239,99 TL olarak değiştirildiği açıklanmıştı.

Sony, PlayStation kullanıcılarına gönderdiği e-posta ile PS Plus zammının ertelendiğini duyurdu. PlayStation Türkiye ekibi, biraz gecikmeli de olsa bu zammın “şimdilik” geri çekildiğini ve yürürlüğe girmeyeceğini açıkladı.

Sony'nin gönderdiği e-postada şu ifadeler yer alıyor:

"1 Mart 2020’de müşterilerimizle iletişime geçerek Türkiye’deki PlayStation Plus aboneliklerinin fiyatlarını değiştireceğimizi bildirmiştik. Türkiye’deki PlayStation Plus fiyat artışının şu anda erteleneceğini ve 1 Mayıs 2020 tarihinde yürürlüğe girmeyeceğini bildirmek istiyoruz. PlayStation Plus için ileride uygulanacak herhangi bir fiyat değişikliğini en az 60 gün önceden haber vereceğiz.

Türkiye’deki abonelikler aşağıdaki fiyatlarda kalacaklar:

PlayStation Plus 12 aylık ödeme planı 179,99 TL

PlayStation Plus 3 aylık ödeme planı 74,99 TL

PlayStation Plus 1 aylık ödeme planı 23,99 TL"

Zam ertelenmeseydi PS Plus ücreti şöyle olacaktı:

1 aylık 39,99 TL

3 aylık 99,99 TL

12 aylık 239,99 TL