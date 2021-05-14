Sony, PS5 DualSense için yeni renklerini duyurdu

Sony, PlayStation blog’da PlayStation 5’in DualSense kontrolcüsüne iki yeni renk eklediğini duyurdu. Buna göre DualSense’e Geceyarısı Siyahı (Midnight Black) ve Kozmik Kırmızı (Cosmic Red) renk seçenekleri eklendi.

Şirket, Geceyarısı Siyahı DualSense’in, gece gökyüzünden uzayı nasıl gördüğümüzü yansıtmak için açık gri ayrıntılara sahip iki ince farklı siyah tonu içerdiğini belirtiyor. Kozmik Kırmızı DualSense içinse, kozmosta bulunan benzersiz canlı kırmızının tonlarından esinlenen çarpıcı bir siyah ve kırmızı tasarım sunduğunu aktarıyor.

DualSense’in yeni iki renk seçeneğinin önümüzdeki aydan itibaren tüm dünyada satışa çıkacağı belirtildi. Ancak şirket, kesin tarihin bölgeden bölgeye değişebileceğini aktardı.







