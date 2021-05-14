Sony, PS5 DualSense için yeni renklerini duyurdu
Sony, PlayStation 5 kontrolcüsü Dualsense’in galaksi temalı iki yeni rengini duyurdu. PS5 sahipleri yakın zamanda Geceyarısı Siyahı ve Kozmik Kırmızı renklerle Dualsense’i satın alabilecek.
14 Mayıs 2021, Cuma 14:58 Son Güncelleme:
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Sony, PlayStation blog’da PlayStation 5’in DualSense kontrolcüsüne iki yeni renk eklediğini duyurdu. Buna göre DualSense’e Geceyarısı Siyahı (Midnight Black) ve Kozmik Kırmızı (Cosmic Red) renk seçenekleri eklendi.
Şirket, Geceyarısı Siyahı DualSense’in, gece gökyüzünden uzayı nasıl gördüğümüzü yansıtmak için açık gri ayrıntılara sahip iki ince farklı siyah tonu içerdiğini belirtiyor. Kozmik Kırmızı DualSense içinse, kozmosta bulunan benzersiz canlı kırmızının tonlarından esinlenen çarpıcı bir siyah ve kırmızı tasarım sunduğunu aktarıyor.
DualSense’in yeni iki renk seçeneğinin önümüzdeki aydan itibaren tüm dünyada satışa çıkacağı belirtildi. Ancak şirket, kesin tarihin bölgeden bölgeye değişebileceğini aktardı.