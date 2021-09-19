Sony, PS5 için özel SSD sürücüsünü kullanıcılara sundu

Nextorage markası altında tanıtılan PCIe 4.0 x4 M.2 NVMe SSD ürünleri 1TB ve 2TB kapasitelerden oluşuyor.

2TB kapasiteye sahip olan sürücü okuma hızlarında 7300MB/s, yazma hızlarında 6900MB/s seviyelerini görebiliyor. Rastgele erişim performansı ise 1 milyon IOPS seviyesine çıkıyor. 2GB DDR4 ön bellek barındıran sürücü 1400TB yazma ömrü sunuyor.

1TB kapasiteye sahip olan sürücü ise yazma hızlarında 6000MB/s seviyelerine iniyor. Rastgele okuma performansı 750 bin IOPS olurken aynı ön bellek kullanılmış. Yazma ömrü ise 700TB olarak gerçekleşiyor. Her iki sürücünün alüminyum ısı dağıtıcısı Sony’nin koyduğu şartları karşılıyor.

1 TB modelin fiyatı ise 36444 Japon yeni.