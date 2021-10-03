Sony PS5 sahiplerine bazı oyunların deneme sürümlerini sunuyor

Sony kısa süre önce, PlayStation 5 sahiplerine bir e-posta gönderdi. Buna göre PlayStation 5 sahipleri 28 Ekim 23:59'a kadar iki farklı oyunun deneme sürümünü ücretsiz bir şekilde oynayabilir. Bu oyunlar ise PlayStation 5'in önemli yapımlarından Death Stranding: Directors Cut ve Sackboy: A Big Adventure.

Death Stranding: Directors Cut'ın ilk 6 saati ücretsiz olarak sunulurken, Sackboy: A Big Adventure'ın 5 saati ücretsiz olarak sunuluyor.