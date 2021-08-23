Sony, PlayStation 5 konsolunda geriye dönük uyumluluk konusunda daha fazla kolaylık sağlamak için Yazılım Geliştirme Kitini (Software Development Kit-SDK) güncellemeye karar verdi. Daha önce PS4 oyunları PS5’te 60 FPS’de çalışacak şekilde güncellenebiliyorken, 120 FPS’lere çıkmak için yeni nesil yerel bir uygulama gerekiyordu.

Geçmişte bir PS4 oyununun kayıtlı verilerini PS5’e aktarmak için geliştiricilerin önce PS4 sürümünde güncelleme yapması gerekiyordu. Oyuncuların daha sonra PS4 sürümünü indirmesi, verileri bulut üzerine yüklemesi ve ardından PS5 sürümüyle bunları tekrar indirmesi gerekiyordu. Yani süreç oldukça uzun ve karmaşık bir süreç vardı.

Spider-Man: Remastered gibi oyunlar için kullanılan bu yöntem, Sony'nin kendi koyduğu sağlam bir sistemden çok bir geçici çözümdü. SDK güncellemesi sayesinde, oyuncuların PS4'lerinin kayıt verilerini eskisinden çok daha hızlı ve kolay bir şekilde oynayabilmesiyle birlikte, veri kaydetme aktarımı çok daha basit görünüyor.















