Sony uzun pil ömrüyle dikkat çeken taşınabilir hoparlörünü duyurdu

Yıllarca Sony SRS-XB12, şirketin uygun bütçeli Bluetooth hoparlörüydü. Boyutuna göre şaşırtıcı performansa sahip taşınabilir sesi uygun fiyata sunuyordu. Şimdiyse bu meşaleyi Sony SRS-XB13’ün taşıyacağı söyleniyor.

Hafif, kompakt ve taşıması kolay oldukları için Sony, uzun süredir küçük hoparlörlerinin peşinden gidiyor. Biraz geniş, yuvarlak ve kısa olan SRS-XB13, muhtemelen arabanızdaki bir bardaklığa sığabilecek boyutta. Ancak kayışı sayesinde sırt çantanıza da asabilirsiniz.

Hoparlörün üst kısmında standart 1,5 inçlik sürücüyü koruyan bir ızgara bulunurken, alt tarafta daha iyi bas tepkisi için pasif bir radyatör yer alıyor. Kontroller yan tarafta bulunuyor ve hoparlörü şarj eden gizli USB-C bağlantı noktasını da burada bulacaksınız. IP67 sertifikasına sahip olan cihaz, hem suya hem toza karşı dayanıklı bir yapıda bulunuyor.

Bununla birlikte, Sony'nin XB13'ün içine yerleştirdiği yeni Ses Dağıtma işlemcisi oldukça kullanışlı. Bu, hoparlörün 360 derecelik ses yarıçapını doldurmasına gerçekten yardımcı oluyor.

Bluetooth eşleştirme düğmesini basılı tutarak iki adet XB13'ü birbirleriyle eşleştirebilirsiniz. Aynı zamanda tek dokunuşla Android cihazlarınızla zahmetsiz ve çabuk Bluetooth eşleştirme yeteneği de var.

Ses kalitesi açısından SRS-XB13, geçmiş yıllara göre çok daha dengeli. Vokalleri duymayı kolaylaştıran orta menzile ve iyi baslara odaklanılıyor. Ancak hala altta pasif bir radyatör bulunan tek sürücülü bir sistem. Sol ve sağ kanala sahip şarkılar, iki hoparlörü bir araya getiremezseniz düz sesli çıkıyor.

Dengeli ses kalitesi, özellikle rock ve alternatif olmak üzere çoğu müzik türünün sesini önemli ölçüde daha iyi hale getiriyor. Pop ve EDM sesleri ise orta seviyede. Telefonunuzun yerleşik EQ'sunu veya Sony Music Center uygulamasını kullanarak bunu biraz değiştirebilirsiniz.

Ses, küçük bir odayı doldurmak ya da küçük bir kamp ateşi etrafında eğlenmek için yeterli. Ancak hoparlör, büyük odaları sesle doldurmaz ya da sesi çok uzağa götüremez. Canlılığını kaybetmeye başlamadan önce hoparlörden sadece 7-8 metre kadar uzaklaşabildik.

Cihaz üzerinde aynı zamanda mikrofon da yer alıyor. Bu da telefon görüşmelerinizi bu hoparlör üzerinden yapabilmenize olanak veriyor.

Sony SRS-XB13'ü tam olarak şarj etmek yaklaşık dört saat sürüyor. Kutuda şarj için bir USB-C kablosu da var. USB-C girişi, hoparlörün arkasındaki çıkarılabilir lastik kapağın altında. Toplam pil ömrü 12-13 saate yakın diyebiliriz. Yani dışarıda bir gün için fazlasıyla yeterli. Hoparlör, telefonunuzu şarj edemiyor ve kablosuz olarak şarj olmuyor. Bu nedenle bir USB-C kablosunu el altında tutmanız gerekiyor.

SRS-XB13, Sony'nin bütçesi sınırlı kişiler için ürettiği taşınabilir hoparlörü. Maksimum ses seviyesi biraz düşük ama boyut, taşınabilirlik ve pil ömrü açısından yüksek puanlar alabilir. Dışarıda saatlerce yanınızda taşımak için bir hoparlöre ihtiyacınız varsa, kötü bir seçim olmayacaktır.