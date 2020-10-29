Reuters ve Financial Times'ta yer alan haberlere göre Samsung, Huawei ile ticaret yapabilmek için ABD'den lisans aldı. Samsung’un söz konusu lisansla yalnızca kendi üretimi olan bazı ekranları Huawei’ye satabileceği ifade edildi. Ayrıca Samsung, bu lisansla sadece kendi üretimi olan bazı ekranları Huawei'ye satabilecek.

Diğer sektör ortakları ile çalışılan panellerin Huawei’ye satılabilmesi için bu ortakların da ABD’den lisans alması gerektiği belirtildi. Samsung Display, OLED panel üretimlerinde sektördeki başka isimlerle de çalışıyor ve mevcut koşullar altında diğer isimlerin de ABD'den lisans alması gerekiyor.

Benzer şekilde, Çin merkezli ‘OmniVision’ın da Huawei için ABD’den ticaret lisansı aldığı iddia edildi. ‘Sony’ ve ‘OmniVision’ tarafından alınan lisansların, ikilinin Huawei’ye kamera sensörü satışı yapabilmesini mümkün kılacağı dile getirildi.

Intel de Eylül ayı içerisinde Huawei için benzer bir ticaret lisansı almıştı. Lisansın hangi ürünleri kapsadığı ise henüz belirtilmedi. Şirket, akıllı telefon sektöründe olmasa da bu lisansı kullanarak dizüstü bilgisayar üretimine devam edebilir.